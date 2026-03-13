「オープン戦、ＤｅＮＡ０−４広島」（１２日、横浜スタジアム）広島の中村奨成外野手（２６）が１２日、今年の実戦で自身１号となる先制２ランを放った。最終的に２打数２安打１四球で３打席全て出塁。オープン戦打率２位の・３５３に上昇した。新井貴浩監督（４９）はレギュラーシーズンでの中村奨の２番起用について「可能性はある」と言及し、適応力を高く評価した。つなぎもできて、長打も打てる−。カープに強打の２番