熊本市の大西一史市長は、家庭用の水道基本料金を3カ月間無料にする物価高対策に取り組む考えを明らかにした。緊急性を重視したプレミアム付き商品券の発行支援事業が、並んでも買えないといった不公平感から批判されたことを受け、公平性を重視した。システム改修を経て、今年秋頃の実施を目指す。10日の市議会予算決算委員会で、市議の質問に答えた。委員会後、記者団に「水道料金は多くの世帯で必要な費用。公平な負担軽減