「九州民謡王座決定戦」が14、15日、大分県日田市三本松のパトリア日田で開かれる。15日には「コツコツ節全国大会」も同館で開催。ともに5回目の今回は、双方合わせて延べ約350人の民謡愛好家が全国から参加する予定で、ファンにはたまらない2日間となりそうだ。九州民謡王座決定戦は、九州各地に伝わる民謡を歌って「王座」を決める。参加者は「日向木挽唄」や「八女茶山唄」「日田節」といった十八番（おはこ）で挑戦。年齢