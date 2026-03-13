大分県日田市の書家、藤井美颯さん（70）が墨を使ってデザインしたワンピースやTシャツ、バッグなどを展示、販売する作品展「墨いろに魅せられて」が日田市隈2丁目の隈まちづくりセンター黎明館で開かれている。23日まで、入場無料。藤井さんは書家として長年活動する傍ら、約20年前から、布地を筆で墨染めしており、洋服や小物といった身の回り品のデザインにも取り組む。今回はこの1年間に制作したポーチや缶バッジ、財布、