2020年7月の熊本豪雨後、国が球磨川流域で進める宅地かさ上げ事業を巡り、国土交通省が対象地区の地権者約40人に、補償金にかかる所得税の算定方法を誤って説明していたことが波紋を呼んでいる。税負担が国交省の当初説明より数百万円増える見通しの被災者もおり「将来の見通しが見えず、これからの生活に大きな不安がある」と地権者らは困惑。確定申告の期限が16日に迫る中、税の減免や納付期限の猶予を図るよう求めている。