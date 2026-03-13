湯煙の街を竹灯籠の明かりで彩る「小浜温泉灯（とも）るプロジェクト」が、長崎県雲仙市小浜町の小浜温泉街で開かれている。15日までで、午後6〜10時に点灯される。観光客が減るこの時季に訪れる人を温かく迎えようと、一般社団法人雲仙観光局が昨年に続いて企画した。温泉街にある小浜神社と300メートルほど離れた小浜神社跡地では、住民手作りの竹灯籠やデジタルアートを駆使したプロジェクションマッピングが拝殿や参道を幻