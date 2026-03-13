経営難にあえぐ島原鉄道の存続を考えるシンポジウムが21日午後6〜8時半、長崎県島原市新町2丁目の霊丘公民館で開かれる。島原中心市街地街づくり推進協議会の主催。入場無料。島鉄を舞台にした集客イベント「謎解きツアー」を手がける諫早市の諫早高生4人が実践発表する。島原市教育委員会の吉岡慈文学芸員ら5人のパネリストが登壇し、「これからも走り続けるため、私たちにできること」のテーマで意見交換する。1911年の開