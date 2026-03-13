佐賀県鳥栖市を拠点に活動する劇団「キッズミュージカルTOSU」の第22回公演「宇宙（そら）に漂う〜下を向いてちゃ夜空は見えない〜」（西日本新聞社など後援）が14、15の両日、同市宿町の鳥栖市民文化会館大ホールで開かれる。劇団は2003年に発足し、年1回のペースで公演を続けている。今回は小学生がペットや宇宙人、かつていじめた動物の霊などと共に成長しながら、地球を守る物語。同じタイトルだった昨年の公演をバージョ