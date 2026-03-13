2029年度開学予定の佐賀県立大を巡り、学長予定者の山口和範・立教大経営学部教授は12日の県議会特別委員会で、入学者選抜では募集定員に占める一般選抜の割合を10〜30％にとどめ、学力だけでなく個性や適性も評価する総合型選抜を重視する方針を明らかにした。多くの大学が一般選抜を縮小する傾向にあり、「素養の確認はペーパーテストだと厳しい」などとして理解を求めた。特別委で山口氏は、入学定員200〜300人のうち、総合