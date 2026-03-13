米国とイスラエルのイラン攻撃に端を発した石油の供給不安や価格高騰に、日本と世界が協力して対処することを評価したい。日米欧など国際エネルギー機関（IEA）の加盟国は、石油備蓄の協調放出を始めることに合意した。ロシアがウクライナに侵攻した2022年以来で、4億バレルの放出規模は過去最大となる。今後も迅速に対策を打ち出す必要がある。日本はこれに先立ち、政府と民間を合わせた254日分の石油備蓄から、1カ月半分