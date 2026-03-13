ドラフト2位新人の稲川（九共大）の好投が続いている。九回に4番手で登板し、打者3人をわずか6球で片付けた。オープン戦は4試合で計4回を無失点。小久保監督は「全然悪い姿を見ていない。逆に走者が出た時はどうなのか気になるほど。（開幕1軍は）狭き門だけど、すごくアピールしている」と高く評価した。