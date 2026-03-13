J1福岡の奈良竜樹主将（32）が、4連敗中のチーム浮上へ“一芸”を突き詰める重要性を説いた。第5節を終えて1勝4敗の勝ち点2で西地区最下位の10位。「自分の強みを持っているはずなのに、みんな出せていない」と指摘した。チームの現状を、個々が完璧を求め過ぎて、それぞれの短所ばかりに目がいっていると分析。その上で「アビスパの良さは一人で完結できなくても周りで補えるところ。それがアイデンティティー」と力を込めた