サッカー男子で国内外の高校年代チームが競う「サニックス杯国際ユース大会2026」（西日本新聞社など後援）第2日は12日、福岡県宗像市のグローバルアリーナであり、大会3連覇を狙う大津高（熊本）がバングラデシュ国立スポーツ学院に8−0で快勝し、2連勝とした。東海大福岡高は仙台ユースに勝ち、アビスパ福岡U−18（18歳以下）は日章学園高（宮崎）に敗れた。大会は13日が予選リーグ最終戦で、14、15日に順位決定戦が行われる