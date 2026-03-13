福岡県大牟田市最大のイベント「おおむた『大蛇山』まつり」は今夏から、占用道路短縮など規模を縮小する方向で検討が進められている。市からの補助金削減に加え、公式グッズの販売不振や警備員の人件費高騰が主な理由で、県警などとの協議を経て、6月開催予定のまつり振興会総会で正式決定する。