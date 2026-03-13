侍ジャパンの大谷翔平選手がライブBPに登板。4イニング想定で、60球程度を投げました。侍ジャパンは現地時間午前11時から1時間半の全体練習。その前に大谷選手が中村悠平選手、小園海斗選手や森下翔太選手などを相手にしました。坂本誠志郎選手のバットを粉砕する場面もあり、調整は順調のよう。井端弘和監督によりますと、WBCで投げる予定ではなく、ドジャースからきているスケジュールに合わせた調整だということです。打席に立