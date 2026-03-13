イランの新たな最高指導者に選出されたモジタバ師が初めて声明を発表し、「報復を決して放棄しない」として、アメリカとイスラエルに対し、徹底抗戦していく姿勢を強調しました。【写真を見る】「報復を決して放棄しない」イラン新指導者・モジタバ師が声明アメリカとイスラエルに徹底抗戦の構えイラン新最高指導者モジタバ師「殉教した人々の血の報復を決して放棄しない。特に小学校の子どもたちに対する罪を決して許さない」