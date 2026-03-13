QRコード決済で国内首位のPayPayが世界のハイテク企業が集まるアメリカのナスダック市場に上場しました。ソフトバンクグループ傘下のPayPayが12日、ナスダック市場に上場しました。公開価格は一株16ドルで、時価総額はおよそ1兆7000億円となり、アメリカの株式市場に上場する日本企業としては過去最大規模となりました。また、初値は公開価格を上回り、19ドルとなりました。PayPay中山一郎 社長「アメリカでまずは資本市場