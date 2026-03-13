ホリプロ初の男性ダンス＆ボーカルグループＷＡＴＷＩＮＧの八村倫太郎（２６）、男女７人組ダンス＆ボーカルグループＧＥＮＩＣの増子敦貴（２６）、俳優の駒木根葵汰（２６）、前田公輝（３４）の４人が、９月公開の映画「ホームスイートホーム」に出演することが１２日、分かった。未来の家族が時を超え、押し入れからやってくる“押し入れタイムスリップ”。４人はそれぞれが親子役を務め、八村は現代の煎餅屋の店主・