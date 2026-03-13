NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝95.73（+8.48+9.72%） ホルムズ海峡の封鎖が継続し、供給不足が日々強まっていることが相場を押し上げた。イラク沖で２隻のタンカーが攻撃を受けたほか、オマーンのサラーラ港も攻撃されて、オマーン当局が予防的な措置として中核的な石油輸出ターミナルであるミナ・アル・ファハルから船舶の退避を勧告したと伝わったことが相場を押し上げた。オ