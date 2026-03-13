【全2回（前編／後編）の前編】在職140日を超えた高市早苗首相（65）の周囲が騒がしい。国会では公約どおり「国民会議」が始まったのに、自ら釈明に追われる場面が目立つのだ。持ち前の“ヤンキー気質”で難局を乗り切らんとするが、師と仰ぐ「鉄の女」との驚くべき類似点があるという。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」首相就任後、メディアなどで“令和の女帝”“ヤン