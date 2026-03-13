ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１２日、静岡・磐田市内で次節（１４日）のアウェー・ＢＲ東京戦に向けて公開練習。メンバーも発表され、２０２３年Ｗ杯トンガ代表のＣＴＢチャールズ・ピウタウ（３４）が３試合ぶりに先発に復帰した。負傷で２月１４日の東京ベイ戦を最後に戦列を離れていたが、この日の実戦練習ではオフロードパスを連発。何度もＤＦラインを突破するなど、コンディションは万全だ。現在クラブワ