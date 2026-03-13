「有力馬次走報」（１２日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆高松宮記念（２９日・中京、芝１２００メートル）に出走するママコチャ（牝７歳、栗東・池江）は引き続き川田が騎乗。◆ドバイワールドＣ参戦を見送ったミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博）はかしわ記念（５月５日・船橋、ダート１６００メートル）に目標を切