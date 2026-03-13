「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１２日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉ホープフルＳ７着のアンドゥーリル（牡、中内田）はチャーチルダウンズＣ（４月４日・阪神、芝１６００メートル）で始動する。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。２月の阪神で１勝クラスを勝ったメイショウカクウチ（牡、飯田）は、バイオレットＳ（