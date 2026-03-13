「なんでできないの！」――つい口にしてしまうこの一言が、男の子の学力を静かに蝕んでいるとしたらどうだろうか。進学塾VAMOS代表・富永雄輔氏の『男の子の学力の伸ばし方』では、男の子特有のプライドの仕組みを解き明かしながら、否定や命令に頼らず学力を引き上げる具体的な方法が紹介されている。本連載では、本書の内容から、子どもの計画・理解・反復・習慣のプロセスを体系化した「男の子の特性」に基づく学習法をお伝え