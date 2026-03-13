セガサミーホールディングスは、多様な人財が活躍し続けられる環境づくりの一環として、介護に直面してもキャリアを分断させない制度整備を進めている。法定を上回る介護休業、働く時間や場所を柔軟に選べる制度に加え、社内VTuberによる情報発信で介護リテラシー向上にも取り組む。制度運用を担う人事部の石井優貴氏と、VTuber企画を担当するシェアード人事部の小林優紀氏に話を聞いた。（取材・文／ライター 柳本 操撮影／平松