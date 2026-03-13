韓国女子ゴルファー、キム・ソルビが美スタイル際立つミニスカウェア姿を披露した。【写真】キム・ソルビ、深Vネックからチラ見えの貫録スタイルキム・ソルビは最近、インスタグラムで数枚の写真を投稿した。公開された写真には、全身白で統一した清潔感のあるゴルフウェア姿で佇むキム・ソルビが写っている。長袖のポロシャツにミニスカートを組み合わせたコーディネートで、目鼻立ちの整ったビジュアルで女優さながらの雰囲気を