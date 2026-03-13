13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の5万3510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては942.96円安。出来高は1万6739枚だった。 TOPIX先物期近は3603ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比46.85ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53510-710 16739 日経225