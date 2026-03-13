侍ジャパンの松本裕樹投手が現地時間12日に行われた、全体練習に姿を見せました。松本投手は体調不良でチェコ戦後のチャーター便には乗らず、チームとは別便でマイアミ入りしました。この日は投内連係にも参加し、汗を流しました。