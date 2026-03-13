「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）レッドバンデは佐々木を背に美浦Ｗで併せ馬。道中は同厩舎同士で一団となって運び、直線は最内を選んで一杯に追われると、ルールーリマ（４歳１勝クラス）に１馬身先着。６Ｆ８０秒６−３６秒２−１１秒１をマークした。大竹師は「内を回っての時計なので、ちょっと遅いかな」と話しつつも、「前回と同じような雰囲気を維持できている」とうなずく。昨年の菊花賞で５着。「形上は（３勝