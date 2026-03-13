◇オープン戦ソフトバンク0―1巨人（2026年3月12日みずほペイペイ）ソフトバンクの栗原がマルチ安打で復調の気配を示した。2、7回にいずれも中前打。試合前までのオープン戦の打率・174が・222と上昇し、「（10日の）宇部の試合あたりから変えながらやっていることが少しずつ形になってきていると思います」と話した。守備では8回から再挑戦中の捕手に回り、ヘルナンデスと稲川をリードして無失点に抑え「必死です」と振