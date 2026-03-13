◇オープン戦ソフトバンク0―1巨人（2026年3月12日みずほペイペイ）ソフトバンクのドラフト2位・稲川（九州共立大）が0―1の9回に登板し、1イニングをパーフェクトに抑えた。直球を中心にわずか6球で巨人打線をねじ伏せた。これでオープン戦4試合で計4イニングを無失点に抑えている。小久保監督は「今のところ全然悪い姿を見ていない。ランナーが出たらどうかとかも見たいけど。狭き門ですけど、いいアピールをしてくれ