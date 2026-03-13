◇オープン戦ソフトバンク0―1巨人（2026年3月12日みずほペイペイ）さすがのマルチ安打だ。ソフトバンク・柳田が巨人戦に「3番・DH」でスタメン出場し3打数2安打。オープン戦初のマルチ安打をマークした。4回に山城から中前打、6回には石川の低めのカーブを技ありの左前打とした。いずれも左腕を相手にHランプをともし、「いろいろ試しながらやってます。今日はヒットが出たので、また（次戦14日のDeNA戦が行われる）あ