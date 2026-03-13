日本ハムは12日、WBC台湾代表のライル・リン捕手（28）と契約合意したと発表した。背番号は38。アリゾナ州立大から、19年MLBドラフトでダイヤモンドバックスから14巡目（全体422番目）で指名。メジャー昇格はなかったが、マイナー通算208試合に出場。台湾代表では24年のプレミア12初優勝に貢献し、今回のWBCも4試合に出場した。日本ハムの昨秋キャンプにも練習参加しており「全力でプレーしてチームの日本一に貢献できるよ