◇オープン戦ソフトバンク0―1巨人（2026年3月12日みずほペイペイ）ソフトバンクの上沢直之投手（32）が12日、巨人とのオープン戦に先発し、6回2/3、90球を投げ、1失点と好投した。3月27日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）で開幕投手を務める右腕は、6安打を浴びながらも粘って最少失点に抑えた。全ての持ち球を駆使して7奪三振と収穫大の内容。日本ハム時代を含めて3度目の大役へ向けて順調な仕上がりだ。大役へ向