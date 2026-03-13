「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）ＪＲＡ現役最年長・柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が、ディマイザキッドとのコンビで挑む。勝てば常に「最年長」の記録がついてくる大ベテランは２１年レパードＳ（メイショウムラクモ）を最後に重賞勝利から遠ざかっている。だが、それ以上に今回の一戦には特別な思いを持って臨むことになる。嶋田賢オーナーが１０日に他界。「こんなこと言っていいのか分からないけれど…」と少し