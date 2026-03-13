「ＮＨＫから国民を守る党」（現みんなでつくる党）の党首だった立花孝志氏が自己破産し、破産手続きが開始された。負債額は１２億４４００万円と巨額だったことで衝撃が走っている。立花氏は昨年１１月に元兵庫県議への名誉毀損で逮捕、起訴され、現在も神戸拘置所に勾留中だが、１１日に自己破産を公表した。突然決まったワケではなく、昨年１２月に立花氏は５億円以上の負債を抱えていることを明かし、私的整理を発表していた