ソフトバンクの中村晃が近日中の実戦復帰に意欲を示した。この日は筑後ファーム施設で2軍の練習に参加し「スライディングもした。そろそろかなと」と話した。昨年11月に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受け、慎重にリハビリ練習を進めてきた。打撃も守備も動きに制限はなく、走塁練習も10割の力で行い、1軍合流への最終段階に入ってきた。