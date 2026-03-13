［Ｆｉａｃｃｏｌａ］東京パラリンピック・ボッチャ金メダリスト杉村英孝さん４４「Ｆｉａｃｃｏｌａ（フィアッコラ）」はイタリア語で「たいまつ」や「ともしび」などの意味。著名人が冬の祭典への思いをつづります。五輪は「ＴＯＫＩＯインカラミ」勢に刺激もらう２月のミラノ・コルティナ五輪では、同じ「ＴＯＫＩＯインカラミ」に所属するスノーボードの村瀬心椛（ここも）選手や平野歩夢選手、スピードスケートの高