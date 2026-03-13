「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）先週のフィリーズＲをギリーズボールで制した手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝が、今週はアウダーシアを送り込み２週連続のトライアルＶを狙う。未勝利戦を勝ったばかりと侮るなかれ。これまでの３戦で重賞級のポテンシャルは証明済みだ。素質あふれる１勝馬が、皐月賞の切符獲りへ躍動する。共同通信杯をリアライズシリウスで、フィリーズＲをギリーズボールで制し、牡牝クラシック戦