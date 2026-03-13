◇オープン戦日本ハム2―1楽天（2026年3月12日静岡）メジャーで登板した8試合は全てリリーフだった。そんな日本ハムの新外国人サウリン・ラオ投手（26、ナショナルズ）が12日、楽天とのオープン戦（静岡）で、先発適性の高さを示した。「立ち上がりは苦戦した部分はあるが、次の回以降は打者との対戦に集中できてゾーンで対戦できた」。初回こそ2番・ゴンザレスの二塁打を浴び、鈴木大に左前適時打を許したが、来日初先発