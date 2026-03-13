◇オープン戦日本ハム2―1楽天（2026年3月12日静岡）早く開幕してほしいぐらいだろう。日本ハム・郡司は、それだけ仕上がっていた。初回1死一、二塁で先制の左前適時打。これで今春オープン戦出場全5試合連続安打、チームトップの打率.455と快音が止まらない。「今開幕してもらっても、全然大丈夫なぐらいには仕上がっていると思います」余裕が違う。昨秋のファン感謝祭で新庄監督から「開幕4番」に指名され、目先の結