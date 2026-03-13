ＧＬＥＡＴで悪の限りを尽くすブラスナックルＪＵＮ（２６）が１２日、米国・ＷＷＥの女子ＵＳ王者ジュリアにブチギレた。ことの発端はジュリアの発言だった。６日（日本時間７日）のスマックダウンでアレクサ・ブリスとシャーロット・フレアーに「ザコ！ザコ！ザコ！」と連呼したのだ。これにかみついたのがＪＵＮだった。口ぐせのように「ザコ」を口走り、相手や観客を罵倒するスタイルのＪＵＮは、自身の「Ｘ」で「お前