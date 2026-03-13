『豊臣兄弟!』が話題のいま、現代の「注目きょうだい」を大調査。日本マラソン界のレジェンド、宗茂さん・猛さん兄弟は、まるで大河ドラマ『豊臣兄弟!』そっくりだった!兄・茂子どものころは双子が珍しい存在で、2人で一緒に歩くのはイヤだった。それでも、「長距離走が速い」ということで注目されるようになったのは、うれしかったな。弟・猛家が貧乏で自転車がなかったから、どこへ行くにも走るしかなかったけんね。兄貴の行