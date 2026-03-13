執行猶予判決も待つのは高額民事訴訟――。麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われていた公益社団法人「日本駆け込み寺」の元事務局長・田中芳秀被告（４４）の判決公判が１２日に東京地裁で開かれ、懲役２年・執行猶予４年の判決が言い渡された。起訴状などによると田中被告は２０２５年５月に東京・新宿区の路上で、警察官から職務質問された際にコカインを所持。田中被告と一緒にいた２０代の女もコカインを使用したとして