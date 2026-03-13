大河ドラマ『豊臣兄弟！』が話題のいま、現代の「注目きょうだい」を大調査。“異能成功者” たちのファミリーストーリー、今回は【西日本編】をお送りします。「あの人たち、きょうだいだったの？」という意外な発見も、きっとあるはずだ！●＜三重＞弟は落選してしまったけど……【岡田元也（74／イオングループCEO）・克也（72／前衆議院議員）】流通最大手の経営を担う長男と、外相や立憲民主党幹事長などを歴任した政治家