サウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４１）が、今夏の北中米Ｗ杯に向け、新たな治療法を導入している。Ｃ・ロナウドは２月２８日のアルハイファ戦で負傷。後にハムストリングのケガが判明した。アルナスルのホルヘ・ジェズス監督は「検査の結果、彼の負傷は予想以上に深刻だったことが分かった。マドリードで個人セラピストのもとで治療が必要」と説明。スペインで特別な治療を施すこ