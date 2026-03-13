中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『賞金先渡しクイズ SAVE MONEY』が、4月8日から水曜プラチナイト枠(毎週水曜23:59〜)でレギュラー放送される。レギュラー放送に先駆け、4月4日(22:00〜)に1時間スペシャルが放送される。劇団ひとりこの番組は、解答席に立った参加者に、最初に高額賞金が手渡されるというユニークなルール。参加者は数字にまつわるクイズに挑戦し、解答の誤差に応じて賞金が減額されていく。ゲームマスター