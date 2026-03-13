「たとえ言いにくいことだとしても、モヤっとしたことはちゃんと相手に伝えようね」一緒に暮らす以上、少しでもストレスと言いますか、引っかかりはなくしておいた方が良いと思い、その癖づけのためにと交わした子どもたちとの約束。それを忘れずに実行しようとしてくれていることが嬉しい。なんかそれ違うっていう内容が多いのだけれども、だ。