「真美子さんは出産前から、“子供にはいろんな経験をさせてあげたい”と話していました。今回の一家揃っての帰国にも、そういった理由があったようです」（真美子さんの知人）WBCに伴い、日本に帰国した大谷翔平選手（31）。真美子さん（29）、生後10カ月の愛娘、そしてデコピンも極秘で東京に滞在しているという。「家族全員で帰国していることはほとんど報じられていませんが、それは大谷選手の意向があってのこと。幼い娘さん