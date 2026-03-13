列車内に「置き去り」にされた子猫 画像はイメージです 2026年1月早朝、「ScotRail」鉄道のヘレンズバラ・セントラル駅とエディンバラ・ウェイバリー駅間の列車内で、キャリーに入れられた状態の子猫が発見されました。 生後半年程度とみられる雌の子猫はたいへん怯えていて、職員が保護してダルミュア駅まで運びました。その後、グラスゴーの慈善団体「Cats Protection」に移され、そこの里親